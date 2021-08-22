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Sebastian Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım

Sebastian Kurz: Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım

Yaptığı açıklamayla Afganistanlı sığınmacılara kapıları kapatan Başbakan Kurz, kendi döneminde ülkeye göçün gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti ele geçirmesinin ardından olası Afgan göçü karşısında rengini belli etti.

2015 ve 2016 yıllarında Avrupa'daki göç krizinin ardından siyasi çizgisini göçmenlik konusunda sert bir tavır alarak inşa eden Kurz, Afgan sığınmacıları istemediğini söyledi.

"Avusturya bir seçenek değil'' 
Avrupa Birliği, son 20 yılda Afganistan'da kendisine yardım eden Afganlar konusunda ne tür bir adım atacağı konusunda düşünürken, Kurz "Avusturya'ya gelmenin bir seçenek olmadığını" kaydetti.

"Afganları kabul etmeye açıkça karşıyım''
Kurz, Puls 24 kanalına verdiği mülakatta, "Şu anda kendi irademle daha fazla insanı kabul etmeye açıkça karşıyım ve bu benim başbakanlığım döneminde gerçekleşmeyecek." dedi.

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