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Taliban'a Türk askerinden fotoğrafla verilen en güzel cevap! Ahmet Hakan kadın askeri yazdı

Taliban'a Türk askerinden fotoğrafla verilen en güzel cevap! Ahmet Hakan kadın askeri yazdı

Türk kadın askerin Afganistan'da bebeği merhametle kucakladığı fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ahmet Hakan bu karenin Taliban'a verilmiş en güzel cevap olduğunu yazdı.

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Ahmet Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesinde "Bu fotoğraf hem Taliban’a hem de zalimlere en güzel cevaptır" başlığıyla Türk askerinin bebekle çekilmiş fotoğrafını yazdı.

Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...

- Kadınlar sokağa çıkmalı mı, çıkmamalı mı?

- Kadınlar sosyal hayata karışmalı mı, karışmamalı mı?

- Kadınlar iş yapmalı mı, yapmamalı mı?

Türü sorulara yanıt arayan Taliban’a verilmiş en güzel cevaptır.

Afganistan’da görev yapan bu Türk askeri...

- Sergilediği şefkatle...

- Ortaya koyduğu insanlıkla...

- Mağdura gerdiği kol kanatla...

Arkasına bile bakmadan kaçıp giden zalimlere verilmiş en güzel cevaptır.

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