BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  SPOR

Altay, Alanyaspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı

Altay, Alanyaspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Altay deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Abone ol

Süper Lig'in 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelenin 23. dakikasında Efecan Karaca, Martin Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Mete Kalkavan sarı kartı iptal ederek milli futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında açık alanlar yakalayan Altay, 27' Khaly Thiam ve 32. dakikada Martin Rodriguez'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarına devam eden İzmir ekibi, 49'da Cesar Pinares ile skoru 3-0'a getirdi. Alanyaspor Famara Diedhiou'nun ayağından bulduğu golle 67. dakikada farkı 2'ye indirdi.

Ev sahibi ekipte Famara Diedhiou, 76. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı. Alanya'daki gecenin gol perdesini Altay'ın yeni transferlerinden 85' Ahmed Yasser Rayan yaptı: 1-4.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Mustafa Denizli'nin ekibi Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yemek yerken annesini 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Muğla'daki evlat vahşeti
Yemek yerken annesini 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Muğla'daki evlat vahşeti
Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı
Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı
Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret
Beşiktaşlı N'Skala Gaziantep maçında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü
Beşiktaşlı N'Skala Gaziantep maçında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü
Kuaförde kabus anları! Çorum'da 5 saat süren rehine krizi şehri ayağa kaldırdı
Kuaförde kabus anları! Çorum'da 5 saat süren rehine krizi şehri ayağa kaldırdı
Bodrum'da durak çalışanını sopalarla öldüresiye dövüp kaçtılar
Bodrum'da durak çalışanını sopalarla öldüresiye dövüp kaçtılar
Aşı skandalı! 5 doz aşı olan Brezilyalı 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı
Aşı skandalı! 5 doz aşı olan Brezilyalı 6'ncı dozu yaptırırken yakalandı
Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı
Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı
İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına tepki
İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına tepki