Altay, Alanyaspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı

Süper Lig'in 2. haftasında Altay deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

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Süper Lig'in 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Altay karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki mücadelenin 23. dakikasında Efecan Karaca, Martin Rodriguez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Mete Kalkavan sarı kartı iptal ederek milli futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında açık alanlar yakalayan Altay, 27' Khaly Thiam ve 32. dakikada Martin Rodriguez'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ataklarına devam eden İzmir ekibi, 49'da Cesar Pinares ile skoru 3-0'a getirdi. Alanyaspor Famara Diedhiou'nun ayağından bulduğu golle 67. dakikada farkı 2'ye indirdi.

Ev sahibi ekipte Famara Diedhiou, 76. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı. Alanya'daki gecenin gol perdesini Altay'ın yeni transferlerinden 85' Ahmed Yasser Rayan yaptı: 1-4.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Mustafa Denizli'nin ekibi Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenmişti.