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Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı

Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı

AFGANİSTAN'ın kuzeyinde Taliban'ın alamadığı tek vilayet olan Pençşir'de direniş sürüyor. Taliban karşıtı güçlerin, Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri aldığı bildirildi.

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Operasyonlarda onlarca Taliban üyesinin öldürüldüğü gelen haberler arasında. Direnişe, Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini ülkenin yeni lideri ilan eden Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih öncülük ediyor.

Güvenlik uzmanları, Pençşir'in Taliban'a karşı direnişçilerin kalesi olabileceğine vurgu yapıyor.

Taliban'a karşı direniş kalesi
Kabil'in kuzeyinde, Hindu Kush'ta bulunan Pençşir vadisi, önce 1980'lerde Sovyetlere, ardından 1990'larda Taliban'a karşı on yıllar boyunca bir direniş kalesiydi. Hala o yılların savaşlarından kalma paslanan tanklarla dolu.

Pençşir Aslanı olarak anılan Ahmed Şah Mesud, 11 Eylül saldırısından 2 gün önce 9 Eylül 2001 tarihinde öldürülmüştü. Taliban'a karşı en büyük direnişi gösteren Tacik asıllı Şah Mesud, Pençşir'i de bir direniş kalesine çevirmişti.

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