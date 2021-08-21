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Beşiktaşlı N'Skala Gaziantep maçında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü

Beşiktaşlı N'Skala Gaziantep maçında fenalaştı! Ambulansla hastaneye götürüldü

Gaziantep FK- Beşiktaş mücadelesinin 70'inci dakikasında fenalaşarak kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala ambulansla hastaneye götürüldü.

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Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, mücadelenin 71. dakikasında top diğer alandayken yere yığıldı.

N'Sakala'nın durumu ciddi görünürken, bir anda oyuncular ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk de oyuncuların açılmasını istedi.

Tecrübeli oyuncuya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü.

Bilinci açık
Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı  ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.

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