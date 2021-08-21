Türkiye 21 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 282 bin 857 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 13 bin 163 oldu.

Vefat sayıları son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten kaynaklı olarak hayatını kaybederken, vefat sayıları son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

"Yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Koca, tedbirlere uyulması gerekliliğinin altını çizerek, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." ifadelerini kullandı.