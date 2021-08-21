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Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler olay yerinde...

BURSA’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

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