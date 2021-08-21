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Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da üçüncü oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da üçüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ilk yarışta üçüncü oldu.

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İspanya'daki 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışa sekizinci cepten başlayan milli sporcu, sıcak hava nedeniyle zaman zaman lastik sorunu yaşasa da finiş çizgisini üçüncü sırada geçti. Yarışı değerlendiren 25 yaşındaki Toprak, "Evet, çok zordu. Kimse için kolay bir yarış değildi. Yarışta lastikler problem oldu. Ama sonunda ödül kürsüsüne çıktım. Bu durum çok kötü değil. Yarın daha fazla çalışacağız. Belki geliştireceğimiz yerler olabilir. Şampiyona için iyi puanlar aldık." ifadelerini kullandı. İspanya ayağında yarın TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ikinci yarış koşulacak. Pilotlar klasmanında Büyük Britanyalı Jonathan Rea 286 puanla zirvede yer alırken, Toprak Razgatlıoğlu 279 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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