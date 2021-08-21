Getir dev şirketin yüzde 75'ini satın aldı

Geçtiğimiz yıl değerini milyar doların üzerine çıkararak 'unicorn' statüsü alan yerli girişim Getir, Anadolu Grubu bünyesindeki mobilite şirketi MOOV'a ortak oluyor.

Abone ol

Son dönemde yurtdışı atılımları ile kendinden söz ettiren yerli girişim Getir, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağladı. Getir, Moov’un yüzde 75 hissesini almak için anlaştı.



Anadolu Grubu'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır." denildi.



Açıklamanın devamında "Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde saatlik araç kiralama faaliyeti olan Moov'un, kayıtlı değerleriyle ve kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'ye (MOOV) devredildiği, bölünme işleminin 17.08.2021 tarihinde tescil edildiği bildirildi.



Blok uygulamasının tamamını satın aldılar

Bu yıl Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris’te faaliyete geçen Getir, Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok uygulamasının tamamını satın aldı. Blok'un Barselona, Madrid ve Milano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. Roma ve Lizbon operasyonları ise ilerleyen günlerde kullanıma açılacak.