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 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı yazılı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos’ta tamamlandığını; öğrencilerin, 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını anımsattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini ifade eden Özer, "Afet bölgelerindeki milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. Milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.

Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav, 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

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