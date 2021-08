Heybeliada'da yangın çıktı! Herkesin en büyük korkusu gerçek oldu işte son durum

İSTANBUL Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına halk büyük destek verdi.. İşte Heybeliada'dan son dakika gelişmeleri...

İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İşte dakika dakika Heybelida'da çıkan yangına ilişkin yaşanan gelişmeler...

15.55 MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına destek için yangın söndürme aracı, personel ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndan çıkarma gemisinin bölgeye intikal ettirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Heybeliada’daki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgedeki birliğimizden bir yangın söndürme aracı ile personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, İstanbul Tersanesi Komutanlığından da bir çıkarma gemisi ile iki yangın söndürme aracı yangın bölgesine intikal ettirilmektedir" denildi.

15.37 İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yerlikaya, "#Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. #İstanbul’umuza geçmiş olsun." dedi.

15.08 İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız.

Heybeliada’da yangına Kartal, Maltepe, Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahalede bulunuyor, 2 helikopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde. Takviye ekipler hızla yangın bölgesine sevk ediliyor.''

14:30 İNSAN ELİYLE ÇIKMA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi yaptığı açıklamada "Heybeliada popüler bir yer. O nedenle yangının cumartesi öğlen saatlerinde çıkıyor olması yangının insan eliyle çıkma ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

14:25 ATEŞİ KISKACA ALDIK

Heybeliada'da yangına müdahale edenlerin arsında bulunan orman yangın gönüllüsü Haydar Işık ateşin kıskaca alındığını ve yangını her an sönebileceğini söyledi. Işık şunları anlattı: "Karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ateşi kıskaca aldık. Her an sönebilir. İnşallah bir rüzgar olmazsa yarım saatte bitireceğiz. Hüseyin Rahmi Gürpınar evini üzerinden başladı deniyor, takip edemedik. Ateşin peşinde koştuk. Sizinle konuşurken ateşe müdahale ediyoruz. İnsanlar bidonlarla su taşıdı, Allah razı olsun. Helikopterler işaretlediğimiz yerlere su bırakıyor. Biz de kazma küreklerle müdahale ediyoruz. Benim olduğum yerde bir sorun yok şu an. 1 saattir ateşin içindeyiz. Çok ufak tefek alevler kaldı. Fazla kalmadı."

14:10 ORHAN ŞEN: İNSAN ELİŞLE ÇIKMIŞ DİYE TAHMİN EDİYORUM

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Heybeliada yangını için şöyle konuştu: "Rüzgar kuvvetli. 5 kuvvetinde esiyor. Saatte 40-60 km hızı var, kuvvetli sayılır. Yangını söndürememede etkili olabilir. Yüksek nem var. Yaklaşık yüzde 50 civarında nem var. Yanıcı madde açısından bir risk teşkil etmez ama rüzgar önemli bir faktör. Akşam saatlerine kadar rüzgar devam edecek görünüyor. Burası ada olduğu için rüzgar etkili olacak gibi. Meteorolojik şartlardan yangın çıkma nedeni değil, bu kesin. Sıcaklık 28-29 derece. Nem de yüksek… Tahminen söylüyorum ki bu insan eliyle çıkmış yangındır."

14:07 OGM: HELİKOPTER VE UÇAK SAYISI ARTTI

Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni yapılan açıklamada "An itibariyle sevk edilen hava gücümüz; 4 Uçak, 5 Helikopter... Dualarımız Ormanın Kahramanlarına" denildi.

14:05 İSTANBUL VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada yangınına ilişkin açıklama yapıldı: "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

14:00 YOĞUN DUMAN ÇEVRE İLLERDEN GÖRÜLÜYOR

DHA muhabiri Cengiz Çoban şu bilgileri paylaştı: "Heybeliada'da alev ve dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ekipler müdahale etmeye çalışıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle duman ve alevler yükseliyor. Yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor. Saat 13.00 sularında çıktı yangın. Yangının büyümesi nedeniyle Maltepe, Kartal ilçelerinden çıkartma gemileri adaya geçti. Söndürme helikopterleri havadan müdahale ediyor."

13:35 BELEDİYE BAŞKANIH HERKESİN KORKTUĞU OLDU

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak şunları anlattı: "Yazın Adalar'da en büyük kâbusumuz bu bizim. Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Çabamız daha fazla bizi üzecek sonuçlar olmadan söndürmek. Rüzgar da etkili. Müdahale başladı. Tüm birimlerle müdahale ediyoruz.

(Yerleşim yerlerine yakın mı?) Neredeyse iç içe... Eğer süre çok uzarsa risk var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak.