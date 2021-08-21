Sel bölgesindeki yayıncıların RTÜK Payı ödeme süreleri 5 ay ertelendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların RTÜK Payı ödeme sürelerinin 5 ay ertelediğini duyurdu.

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar sonucu Bartın ve çevre illerde yaşanan sel felaketleri nedeniyle harekete geçildi. Üst Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların RTÜK Payı ödeme sürelerini 5 ay erteledi.

Buna göre 2021 Mayıs ayında elde edilip Haziran sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ağustos 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Ocak 2022, 2021 Haziran ayında elde edilip Temmuz ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Eylül 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Şubat 2022, 2021 Temmuz ayında elde edilip Ağustos ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ekim 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Mart 2022, 2021 Ağustos ayında elde edilip Eylül ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Kasım 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Nisan 2022, 2021 Eylül ayında elde edilip Ekim ayı sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Aralık 2021 olan Üst Kurul Payının son ödeme tarihinin 20 Mayıs 2022’ye ötelenmesine karar verildi.

'Zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, oy birliğiyle alınan kararı değerlendirerek, "Üst Kurul olarak yerel ya da ulusal fark etmez tüm radyo ve televizyonlarımızın destekçiyiz. Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde, canlarımızın da yitip gitmesine sebep olan sel felaketi her bir vatandaşımız gibi bizleri de derinden yaraladı. Bölge halkı başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Felaketin ardından Üst Kurul olarak üç ilimizdeki yayıncılarımızla temasa geçerek elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi açıkça beyan ettik. Üst Kurul toplantımızda bölge halkıyla birlikte selzede olan yayıncılarımızı nasıl rahatlatabileceğimizi istişare ettik. Sonuçta, sağ olsunlar bütün RTÜK üyelerimizin destekleriyle bu üç ilimizde yayın yapan radyo ve televizyonların ödedikleri Üst Kurul Paylarının 5 ay ertelenmesine karar verdik. Zor şartlarda fedakârca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önemsiyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. RTÜK olarak zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Birlik ve beraberlik içinde yayıncılık alanımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.