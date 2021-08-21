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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnsansız hava aracı Anka Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek

İnsansız hava aracı Anka Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) ile “İnsansız Hava Araçları” özelinde sözleşme imzalandı. Sözleşme, özellikle ANKA insansız hava aracının geliştirilmesini sağlayacak.

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Sözleşme kapsamında ANKA’ya ait komponentlerin üretilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. İnsansız Hava Araçları için potansiyel pazarı büyütmek ve Pakistan ile Türkiye arasında olan işbirliğini artırmak için imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESCOM; istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ilgili sözleşme kapsamında şunları anlattı:

“ANKA İHA sistemlerimiz kapsamında Pakistan ile yaptığımız sözleşme İHA sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak. Özellikle Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu ile yaptığımız bu kazanım İHA’larımızın güçlenmesini sağlayacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli bir yer taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı iş birliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında; üretim ve özellikle teknolojik gelişimleri de birlikte geliştireceğiz.”

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