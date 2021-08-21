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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk TV çıkışında saldıran kişi yakalandı!

İSTANBUL Valiliği, Halk TV'deki canlı yayından çıkışı sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran kişinin yakalandığını duyurdu.

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İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlının yakalandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

1990 doğumlu zanlı Silivri'de yakalandı

"Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

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