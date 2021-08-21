Aşı olmayana hayat artık daha zor! 81 ile genelge gitti her test 250 lira

Aşı olmayı reddedenlere Türkiye'de hayat bundan sonra çok daha zor olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak. 6 Eylül’den itibaren de uçak ve toplu taşıma aracıyla şehirlerarası yolculukta 48 saat içinde yapılmış PCR testi istenecek. Konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetlere girebilmek için ‘PCR testi negatif sonucu’ şart olacak. PCR testi özel hastanelerde 250 lira...

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede “aşı olmamayı tercih eden”ler için hayat bundan sonra daha zor olacak. Aşı yaptırmamayı seçenler, bundan böyle bir çok şeyi ancak PCR testi yaptırdıktan sonra yapabilecek. PCR testi yaptırmadan yolculuk yapmam mümkün mü? aşı olmadan konser, sinema ve tiyatroya girmek için ne yapmak gerekiyor? İşte aşı olmayanlar için başlayacak PCR testli hayatın ayrıntıları.

Okullarda haftada iki kez PCR testi zorunluluğu geldi

Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer okul çalışanlarına haftada iki kere test yaptırması şartı getirildi. 220 bin öğretmenin aşı olmadığı açıklanmıştı. Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak.

81 ile genelge gitti! Artık testsiz girmek yasak

PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı, dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Konser, sinema ve tiyatro için...

Buna göre, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. İşletmeciler, etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişinin aşılı/geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasını yapacak.

Uçak, otobüs ve trenle yolculukta şart

Genelgeyle aşı kartı ve PCR zorunluluğu özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatlerde de 6 Eylül’den itibaren başlıyor. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeyecek.

AVM'ye girişte aşı kartı ve PCR testi istenecek mi?

İlerleyen dönemde aşı kartı ve PCR zorunluluğu istenecek yerlerin sayısı da arttırılabilecek. AVM’lere girişte test istenip istenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. PCR testi yaptırmayanlar AVM’lerdeki sinema salonlarına giremeyecek.