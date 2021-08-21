BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

ANKARA, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Ankara'ya yapılan atamalar

Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.

İstanbul'a yapılan atamalar

Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

İzmir'e yapılan atamalar

İzmir'de ise, Naci Aktaş, Seferihisar Kaymakamı; Adnan Çakıroğlu, Çiğli Kaymakamı; Gökhan Görgülüaslan, Konak Kaymakamı; Musa Sarı, Kemalpaşa Kaymakamı; Cevat Çelik, Menderes Kaymakamı; Fırat Kadiroğlu, Beydağ Kaymakamı; Onur Titiz, Kiraz Kaymakamı olarak görev aldı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Gece yarısı şoku yaşadılar! Karantinadan kaçıp trende yakalandılar 4 bin 50'şer lira ceza
Gece yarısı şoku yaşadılar! Karantinadan kaçıp trende yakalandılar 4 bin 50'şer lira ceza
Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Mehmet Naci İnci kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Mehmet Naci İnci kimdir?
Boğaziçi rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı
Boğaziçi rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı
Taliban sözcüsü Süheyl Şahin'den Çin'e övgü
Taliban sözcüsü Süheyl Şahin'den Çin'e övgü
İçişleri Bakanlığından PCR testi zorunluluğu genelgesi
İçişleri Bakanlığından PCR testi zorunluluğu genelgesi
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2'nci galibiyetini aldı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2'nci galibiyetini aldı
Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı
Kayserispor ile Adana Demirspor berabere kaldı
Rize’de sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiğe kapandı
Rize’de sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiğe kapandı
Adli Yardım Başvuru Formu e-Devlet'ten erişime açıldı
Adli Yardım Başvuru Formu e-Devlet'ten erişime açıldı