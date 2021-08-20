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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2'nci galibiyetini aldı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2'nci galibiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 2'nci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

FİLENİN SULTANLARI 2'DE 2 YAPTI
Filenin sultanları, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu’nda Ukrayna’yı 3-0 mağlup ederek 2'nci maçını da kazandı.

Filenin Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 3'üncü maçında 22 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30’da İsveç ile karşılaşacak.

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