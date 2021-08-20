İngiltere koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisini onayladı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisinin kullanımını onayladığını duyurdu.

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İngiltere'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemek amacıyla geliştirilen ilk ilacın kullanımı onaylandı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) klinik araştırma verilerine göre ilacın enfeksiyonu önleme ve akut enfeksiyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılabileceğini belirtildi.

İlacın virüs nedeniyle hastane tedavisi gerekliliğini de azaltabileceği ifade edildi.

Denemeleri yaygın aşılamadan ve Kovid-19'un mutasyonlarının ortaya çıkmasından önce başlayan ilacın bağışıklık sisteminde doğal insan antikorları gibi davranan insan yapımı proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

Regeneron ve Roche tarafından geliştirilen ilacın enjeksiyon veya infüzyon yoluyla hastalara verileceği, ilacın virüsün solunum sistemine sıkıca bağlandığı bölgelerde etki ettiği kaydedildi.

Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS), tedavinin zamanı geldiğinde ilacın hastalara nasıl uygulanacağına yönelik bilgileri onaylayacağı vurgulandı.