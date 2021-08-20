ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatı Taliban'a kaldı

ABD medyasının derlediği bilgilere göre ABD'nin eğittiği ve teçhizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Sosyal medyada Taliban savaşçılarını M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Taliban'ın eline geçen küçük silahlar ise daha büyük endişe doğuruyor.

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, yaptığı açıklamada ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban'ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti.