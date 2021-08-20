BIST 1.446
DOLAR 8,50
EURO 9,94
ALTIN 487,61
HABER /  SAĞLIK

HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklendi

HES uygulamasına "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklendi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması güncellendi. Uygulamaya, Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Hatayspor maçının hangi statta oynanacağı belli oldu
Galatasaray-Hatayspor maçının hangi statta oynanacağı belli oldu
ABD'de sayı arttı! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 895 kişi öldü
ABD'de sayı arttı! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 895 kişi öldü
Komşularını selden kurtaran genç ailesiyle sel kularına kapıldı
Komşularını selden kurtaran genç ailesiyle sel kularına kapıldı
Giresun'da selde kaybolan eşi için bakın ne yaptıracak: Telefonla en son görüştüğümüzde...
Giresun'da selde kaybolan eşi için bakın ne yaptıracak: Telefonla en son görüştüğümüzde...
'Mavi'ye geçti! Samsun İl Sağlık Müdürü: Aşılamadan önceye göre 4 kat daha az hasta yatıyor
'Mavi'ye geçti! Samsun İl Sağlık Müdürü: Aşılamadan önceye göre 4 kat daha az hasta yatıyor
Samsun'da kayıp gençten acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Samsun'da kayıp gençten acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Adana'da spor salonuna giden geçen günde 5 kilogram protein tozu içti bu hale geldi
Adana'da spor salonuna giden geçen günde 5 kilogram protein tozu içti bu hale geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun telefonu
AK Partili Bülent Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz
AK Partili Bülent Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz
Çorum'da 2 ailenin tartışması çatışmaya döndü: Ölüler ve yaralılar var
Çorum'da 2 ailenin tartışması çatışmaya döndü: Ölüler ve yaralılar var