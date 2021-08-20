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Samsun'da kayıp gençten acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da kayıp gençten acı haber geldi! Bakın nerede bulundu

SAMSUN'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, bu sabah oğulları Emre Özçelik’ten haber alamayan ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak kayıp müracaatında bulundu. Ailesi Bahçeler Mahallesi Fatih Sultan Sokak’ta evlerinin yakındaki ormanlık alanda Emre Özçelik’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Aile, 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Özçelik’in hayatını kaybettiği olay yerinde av tüfeği bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde kapsamlı inceleme başlattı.

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