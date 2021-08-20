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Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yüklendi: Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yüklendi: Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan göçmenler konusunda kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu,  "Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan!" dedi. 

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışı Afgan göçmenler konusunda kendisine yönelik sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu,  "Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan!" dedi. 

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan!

Bir televizyon programında “sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi” diyorsun; yarım saat sonra uyanıp "sınırlara duvar örüyoruz" diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.

"Sen bir beka sorunusun"

Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun.

Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini “şimdilik” iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin!"

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