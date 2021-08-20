Apple, ofise dönüş tarihini erteledi

Apple, ekim ayında planlanan ofise dönüş tarihini delta varyantı nedeniyle geleceği yıla ertelediğini çalışanlarına duyurdu.

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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

ABD'li şirket, ülkede nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından çalışanlarını yeniden ofislere çağırma kararı almıştı.

CEO Tim Cook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, tüm çalışanları ekim ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söylemişti.

Gelecek yıla ertelendi

Çalışanlara bilgilendirme yapan Apple, ofise dönüş tarihinin gelecek yıl ocak ayına ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, çalışanlarına ofislere dönmeden bir ay önce bilgi verileceği belirtildi.

İç yazışmalarda açıklama yapan Çalışan ve Perakendeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O’Brien, ofise dönecek tüm çalışanların aşı olması gerektiğini söyledi.

Deirdre O’Brien, “Pandemiyi atlatamadığımız için çalışanlarımız çok üzgün. Dünya genelinde birçok iş arkadaşımızın acı çektiğini ve üzüntü yaşadığını biliyoruz. Bu zor zamanda birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar, esnek sistem istiyor

Apple, pandeminin bitmesi durumunda çalışanlarını haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.