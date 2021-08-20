Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltında

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.