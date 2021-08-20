BIST 1.437
DOLAR 8,52
EURO 9,96
ALTIN 488,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltında
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure duası okunuşu nasıl kaç kere okunur Türkçe okunuşu
Aşure duası okunuşu nasıl kaç kere okunur Türkçe okunuşu
Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı
Muğla Köyceğiz yangını yeniden başladı
Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı
Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı
Sultangazi'de bir garip olay! 6 katlı binanın çatı katına çıkan yaşlı adam yan binanın çatısına düştü
Sultangazi'de bir garip olay! 6 katlı binanın çatı katına çıkan yaşlı adam yan binanın çatısına düştü
Türkiye’nin ilk başörtülü belediye başkanı, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
Türkiye’nin ilk başörtülü belediye başkanı, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı
Diyarbakır'da muayenede 16 yaşındaki kız hamile çıktı! İğrenç olayı itiraf etti
Diyarbakır'da muayenede 16 yaşındaki kız hamile çıktı! İğrenç olayı itiraf etti
Aşure ayı kaç gün sürer 2021 ne zaman aşure günü bitecek?
Aşure ayı kaç gün sürer 2021 ne zaman aşure günü bitecek?
Burak Elmas'tan TFF'ye rest: Bir daha görüşmeyeceğiz
Burak Elmas'tan TFF'ye rest: Bir daha görüşmeyeceğiz
Zina yapan kadını futbol stadyumlarında recm edeceğiz! Taliban açık açık söyledi
Zina yapan kadını futbol stadyumlarında recm edeceğiz! Taliban açık açık söyledi
Eski NATO Genel Sekreteri Scheffer'den ABD Başkanı Joe Biden'a sert sözler
Eski NATO Genel Sekreteri Scheffer'den ABD Başkanı Joe Biden'a sert sözler