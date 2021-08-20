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Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de jiletle kendini doğradı kanlar içinde kaldı! İsteği bakın ne çıktı

KOCAELİ'de kendisini jiletle kesen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Kanlar içindeki şahıs, güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.

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Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Acısu mevkiinde meydana geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken M.K., elindeki jiletle kendisini kesmeye başladı. Kanlar içinde kalan şahıs için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise şahsı hastaneye götürmek için uzun süre dil döktü.

Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Sağlık ekiplerinin ikna ettiği şahıs İzmit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayı şaşkın gözlerle izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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