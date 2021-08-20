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Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

Demirören Haber Ajansı
Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

KONYA'da, yer alan Meyil Obruk Gölü, önceki yıllarda pembe renge bürünürken, bu yıl gölde pembeleşme gözlemlenmedi.

Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

Karatay ilçesindeki Meyil Obruk Gölü, geçen yıllarda sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki dunaliella salina mikroorganizmalarının çoğalmasıyla pembe renge bürünerek görsel şölen sundu. 

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Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, bölgedeki en geniş obruklardan da biri olarak gösteriliyor. 

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Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

1044 metre deniz seviyesinden yüksekte olan Meyil Obruğu’nun kısa kenarı 590, uzun kenarı ise 660 metre genişliğe sahip.

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Her yıl pembe oluyordu! Konya'daki gölün son halini görenler şaştı kaldı sebebi ise...

Meyil Obruk Gölü, pembe renge bürünerek oluşturduğu görsel güzelliğini bu yıl sergileyemedi.

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