Sultangazi'de bir garip olay! 6 katlı binanın çatı katına çıkan yaşlı adam yan binanın çatısına düştü

SULTANGAZİ'de yaşadığı 6 katlı binanın çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şehzade Tan dengesini kaybederek yan binanın çatısına düştü. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2060 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında yaşandı. İddiaya göre çatı katına çıkan 91 yaşındaki Şahzade Tan, dengesini kaybederek bitişikte bulunan 5 katlı binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla sağlık ekiplerini çatıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde yaralandığı belirlenen yaşlı adam sedyeye alındı.

Yoğun süren çalışmaların ardından yaşlı adam düştüğü çatıdan kurtarılarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.