Zina yapan kadını futbol stadyumlarında recm edeceğiz! Taliban açık açık söyledi

AFGANİSTAN'ın yönetimini fiilen ele geçiren Taliban, 1990'lı yıllardaki kuralları aynen hayata geçireceğini duyurdu. BBC muhabirine konuşan Taliban liderleri, zina yapan kadınlar için stadyumlarda recm infazları yapacaklarını söylediler.

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Bu ayın başında Afganistan'a giden ve burada Taliban liderleri ile bir dizi görüşme gerçekleştiren ünlü BBC sunucusu Yalda Hakim'den çok konuşulacak açıklamalar geldi... Dünya nezdindeki imajını düzeltmek adına bir dizi adım atan Taliban kadın haklarına vurgu yapıyor ve 'intikam almayacağız' vurgusu yapıyor.

Haberler ve görüntüler Taliban'ı yalanlıyor

Ancak ülkeden gelen haberler ve görüntüler bu açıklamalar ile çelişir cinsten. BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim'den gelen açıklamalar da bunu kanıtlar cinsten. Bu ayın başında Afganistan'a giden Hakim burada, bazı Taliban liderleri ile yaptığı görüşmeleri canlı yayında anlattı.

Zina yapan kadın recm adilecek! Stadlarda açık infazlar yapılacak

'Bir Taliban cephe komutanıyla oturdum. bana '90'larda sahip olduğumuz türde bir kurala geri dönmek istiyoruz' dedi' ifadelerini kullanan Hakim sözlerine şöyle devam etti;

"Zina yapan bir kadın hakkında soru sorduğumda, 'Tabii ki recm edilecek. Bunu yapmak için futbol stadyumlarını kullanarak halka açık infazlar yapacağız' dedi."

Taliban içerisinde El Kaide'yi barındırıyorlar

Taliban liderleriyle hem yüz yüze hem de TV'de konuşan Hakim, Taliban'ın sadece Şeriat kurallarına uyduğunu iddia ettiğini söyledi. Hakim, ayrıca Taliban'ın inkar etmesine rağmen, istihbaratın hala El Kaide de dahil olmak üzere terör örgütlerini barındırdıklarını ileri sürdüğünü söyledi.