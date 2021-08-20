1. sınıflar okula ne zaman başlıyor 2021 uyum günleri zorunlu mu?

Kabine toplantısı sonrasında milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmenin beklediği karar çıktı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı haftanın 5 günü yüz yüze yapılacak. Öğretmenlere aşı zorunluğu olmayacak fakat haftada 2 gün PCR testi yaptıracaklar. Öğrenciler ise maske takacak. Okullar 6 Eylül Pazartesi, okul öncesinde ise 31 Ağustos- 3 Eylül'de uyum günleri uygulanacak.

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Merakla beklenen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında beklenen açıklamayı duyurdu ve müjdeyi verdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı haftanın 5 günü, yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi kurumlara ve 1. sınıflara 31 Ağustos -3 Eylül arasında uyum eğitimi verilecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimde PCR testinin zorunlu olacağını açıklamasının ardından Bakan Özer de okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağını bildirdi. Özer, "İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek." dedi.

Karara ilişkin ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

- Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

- Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

- Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.