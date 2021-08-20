Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde ölü sayısı arttı! 34 kişi hala kayıp...

Batı Karadeniz'de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi. 34 kayıp ihbarı var.

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Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a (69 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) yükseldi. Kayıp ihbarı ise 34.

'Yıkılmaz' dedikleri evden 5 dakika ile kurtuldular

On beş kişinin hayatını kaybettiği, 40 evin sel sularıyla yıkıldığı, hasar gören 19 evin de yıkılmak için tahliye edildiği Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay köyünde, 70 yaşındaki Şen çifti, felaketten 5 dakika ile kurtuldu. Muhammed Şen, "Kırk yıldır Babaçay'da oturuyordum. On yıl muhtarlık yaptım. Evim gitmez diyordum ama sonra sular yükselince evden çıktık. Beş dakika sonra sular evin üzerine çıktı, evim yıkıldı. Kendimizi zor kurtardık" dedi.

Sel sularının getirdiği tomruklar yıkıp geçti

Ünzile Şen de yükselen sel sularıyla tomrukların evlere büyük hasar verdiğini dile getirdi. Uzun süre evlerini terk etmediklerini söyleyen Şen, "Sular yükseldi, bir akıl ettik çıktık, 5 dakika sonra evimiz yıkıldı. Çok şükür şimdi burada sağ duruyoruz. Çocuklarım uzaktaydı. Bir beyim vardı yanımda. Komşularımız suya kapıldı. Çıkamadılar. Evim yüksek, bir şey olmaz buraya dedik. Sular güldür güldür geliyordu. Evlerimizi yıkan tomruklar. Çok acı." diye konuştu.

Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi hizmete girdi Sinop'taki sel felaketinde zarar gören ve hastaları helikopterle tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin acil servisi ve 3 polikliniği yeniden hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hastanenin yeniden hizmete açılan bölümlerini ziyaret ederek doktorlar ve hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oğlumu halatla kurtaran komşu sele kapılıp gitti

Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 ev sel sularına kapıldı, hasar gören 19 ev ise yıkılmak üzere tahliye edildi. Evli ve iki çocuk annesi Nurten Ünlü, selden kurtulduklarını ancak her şeylerini kaybettiklerini söyledi. Yaşadıkları afetin çok büyük olduğunu ifade eden Ünlü, "Komşularımızdan 15 kaybımız var, insanlar evleriyle birlikte gitti. Geride kalanlar ise evlerini, dükkanlarını kaybetti. Oğlumu halat yoluyla kurtaran komşumuz da ailesiyle sele kapıldı. Hepsi ayrı bir acı. Anlatılmıyor." dedi