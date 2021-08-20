Fatih Altaylı'dan Doğu Perinçek'i küplere bindirecek sözler! Ya yabancı güçlere çalıyor ya da...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'e Taliban hakkındaki sözleri üzerinden verdi veriştirdi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Atataürk benzetmesi yapmasını eleştirdi.

Bugünkü yazısında Perinçek'i sert sözlerle eleştiren Altaylı, "Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş" dedi.

'Allah hiç kimsenin sonunu Perinçek’e benzetmesin'

İşte Altaylı'nin Doğu Perinçek'i eleştirdiği yazısı şu şekilde:

"Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin.

PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz.

En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye.

Son olarak Taliban’ı Mustafa Kemal Atatürk’le ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tutması, Beyefendinin tam bir dramatik sona doğru gittiğini gösterdi.

Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız!

Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider.

Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü.

Bu ikisini bir tutan bir ....

Neymiş “ ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş” Taliban.

Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak.

Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet yo da saklayacak bir yalancılık.

ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı.

Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa.

Böyle bir “Bir tutma”yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var.

Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş.

Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum.

Ha, bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız.

O zaman Dr. Murat Erkıran’ı arayın.

Size her hafta bir iki tane yollar.

Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler, reytingleri alt üst edebilirler.

Dr. Murat Erkıran’ı tanımıyor musunuz!

Aaa, hemen söyleyeyim Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi.

Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır.

Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir."