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Doğu Perinçek: Atatürk'ün yanında da hacı hocalar vardı

Doğu Perinçek: Atatürk'ün yanında da hacı hocalar vardı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Taliban Afganistan'ın Atatürk'üdür' benzetmesinin ardından şimdi de 'Atatürk'ün yanında da hacı hocalar vardı' dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk oldu.

Perinçek, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı” değerlendirmelerine gelen eleştirilere yanıt verdi.

"Atatürk'ün yanında da hacı hoca vardı"
Atatürk'le Taliban'ı bir tutmaya devam eden Perinçek, şimdi de "Atatürk'ün yanında da hacı hoca vardı." dedi.

"İstiklal savaşı vermiş Atatürk'ün gözünden bakmıyoruz"
Afganistan'a Amerika'nın gözünden bakıldığını da belirten Doğu Perinçek, "Biz İstiklal Savaşı vermiş Atatürk'ün ülkesinden buna bakmıyoruz da, çökmekte olan Batı medeniyetinin Asyalılara bakış açısıyla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Doğu Perinçek, izleyenleri şaşkına uğratacak bir konuya da değindi.

"Taliban, kadın-erkek eşitliğini getirecek"
Afganistan'da kadın-erkek eşitliğinin Taliban tarafından sağlanacağını söyleyen Perinçek şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'dan modernlik, çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği, oradan gelecek. Oradaki süreçler, oradaki çelişmeler, Afgan halkı getirecek. Yoksa Amerika oraya çağdaşlık getiremez."

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