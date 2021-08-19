UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile berabere kalan Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.Abone ol
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'ın golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydederken Randers'ın sayısı ise 54. dakikada Frederik Lauenborg'dan geldi.
İstanbul'daki rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Aslan bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarında, elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.
Maçtan önemli dakikalar
8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Randers kalecisi Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.
26. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1
32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.
83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.
Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Randers: 1 - 1 :Galatasaray
Stat: Cepheus Park Randers
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Randers: Carlgren, Kallesöe (Dk. 76 Oliver Kristensen) , Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Mistrati (Dk. 76 Filip Kristensen), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 84 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Falcao)
Goller: Dk. 26 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 54. Lauenborg (Randers)