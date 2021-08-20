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Karaman'da bilboardlardan 'aşı olun' çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karaman'da bilboardlardan 'aşı olun' çağrısı

Karaman'da bilboardlara "Bu Şehre Mavi Yakışır", "Aşılanıyoruz, Kovid-19'u Aşıyoruz", "Koronavirüse Karşı Gücümüz Aşı" gibi sloganların yazıldığı afişler asılarak, vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediliyor.

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Valilik tarafından aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve halkı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla kara yolları kenarlarına, "Bu Şehre Mavi Yakışır", "Aşılanıyoruz, Kovid-19'u Aşıyoruz", "Kolları Sıvayalım", "Koronavirüse Karşı Gücümüz Aşı", "Aşı Ol Güvende Kal Karaman", "Aşı İle Güvendeyiz", "Aşı Ol Güvende Kal" sloganlarının yer aldığı afişler billboardlara asıldı.

Vali Işık, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, güvenlik güçleri ve ilgili tüm kurumların büyük bir özveriyle çaba gösterdiğini belirtti.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Işık, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşılama çok önemli. Özellikle son günlerde vaka sayılarında yükselişler oldu. Bu zamana kadar verdiğimiz emekleri boşa gitmemesi için salgınla ilgili önlemlere dikkat etmeliyiz. Maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. Sağlığımız için ve eski normallerimize dönebilmek için aşı olmalıyız. Değerli Karamanlıları sağlıklı bir toplum için aşı olmaya davet ediyorum."


Koronavirüsten korunmanın en etkili yönteminin aşı olduğunu anımsatan Işık, "Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Daha sağlıklı yarınlar için koronavirüsün olumsuz etkilerinden kurtulmak için mutlaka aşı olmalıyız. Toplumsal bağışıklık, koronavirüsle olan mücadelemizde en etkili gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

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