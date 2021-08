Cuma günü kısmet açmak için okunacak dua hangisi?

Cuma günü okunacak dualar geri çevrilmez ve kabul olur. Kimin her ne derdi, hastalığı, isteği varsa bugün cuma vakti dua etsin. Peki hangi duayı okumak gerekiyor diyorsanız. Sizler için kısmet açmadan, hastalıklardan şifa bulmaya, rızık artırmaktan dileklere kadar bir çok duayı derledik.

Cuma günü edilen dualar geri çevrilmek. Her ne dileğiniz her ne derdiniz her ne hastalığınız varsa cuma günü dualarla bunlara çare dileyin. Peki rızık artırmak için, dileklerin kabulü için, kısmet açmak için, hastalıktan şifa bulmak için okunacak dualar hangileri? İşte o dualar;

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar : “Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.”

KISMET AÇILMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR : Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor : ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

KISMETİ BAĞLI OLANLARIN OKUYACAĞI DUA : Kısmeti bağlı olduğunu düşünen, evlenmek için bir türlü uygun birini bulamayan bir kimse aşagıdaki dua formülünü 21 gün uygulasın. Bir bardak temiz bir suya 101 defa aşağıdaki duayı okuyup her gün içsin. Bu okuma ve içme işlemine 21 gün devam etsin.

Duası : “İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.” Anlamı:“Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

HASTALIKLAR İÇİN ŞİFA DUALARI : Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”