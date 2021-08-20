Mülki idare amirleri atama kararnamesi 2021 tam isim listesi

Resmi Gazete kararlarına göre İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Peki, Mülki idari amir kimdir, görevleri nedir? İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin isim listesi ve yeni yerleri...

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Mülki idare amirler ile ilgili kararname gündemdeki haberlerden biri oldu. Peki, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı. Peki, mülki idare amiri kimlerdir? İşte görev yeri değişen mülki idare amirlerinin listesi...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan

Mülki idare amirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki Mülki İdare sınıfına mensup olarak, kamu hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı görevi tanımlar.

İlgili kanun çerçevesinde mülki idare amirliği statüsünde vali, vali yardımcısı, kaymakam, müsteşar, müsteşar yardımcıları, kaymakam adayları ve hukuk işleri müdürleri görev yapar.