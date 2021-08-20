Yıldız Tilbe aşı olmayacağını ilan etti: Ölürsem ölürüm sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar

Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı karşıtlığı kervanına katıldı. Aşı olmayacağını daha önce defalarca dile getiren Tilbe, sosyal medya hesabında son paylaşımında "Ölürsem ölürüm. Kalırsam yine öleceğim bir gün." dedi.

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Türkiye'de uygulanan aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bazı kesimler hala aşıya karşı. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de bu isimlerden biri...

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında defalarca aşı olmayacağını dile getiren Tilbe, yeni bir paylaşımda bulundu.

"Ölürsem ölürüm" diyen Tilbe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ölürsem ölürüm. Kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar. Müjdee, kimse kalmayacak, hiç kimsecik, herkes naşşti."

"Kalırsam yine ölücem bir gün"

"4 aşı korumuyosa 44 aşımı vurulucak"

Tilbe bir önceki paylaşımında ise "Korumayan bi aşıyı niye olayım , kanıtlanmamış , üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bişey olursa sorumlu değiliz dediği bi aşıyı niye vurulayım, 4 aşı korumuyosa 44 aşımı vurulucak , ne oluyoruz" ifadelerine yer verdi