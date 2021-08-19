PCR testi kimler için zorunlu oluyor? Uçak, okul, otobüs, sinema, tiyatro listede

TÜRKİYE'de Covid-19 aşısı için zorlama olmayacak. Ancak aşı yaptırmayanlardan toplu alanlarda PCR testi istenecek. Uçak, otobüs, sinema tiyatro listede. Aşı olmayan öğretmenler ile üniversite öğrencilere de PCR testi zorunlu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

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Kabine Toplantısı'nda aşı olmayanlar için PCR testi zorunluluğu getirildi. Buna göre aşı olmayanlardan PCR testi yaptırmaları istenecek. Okullarda öğretmenler aşı olmamayı tercih etmişse haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aynı şekilde üniversite çalışanları ile üniversite öğrencileri için de PCR zorunlu olacak. Aşı olmayan üniversite çalışanları ve öğrenciler haftada 2 kez PCR testi sunacak.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi şu alanlarda uygulanacak:

-Öğretmenler

-Üniversite öğrencileri

-Üniversite çalışanları

-Uçak seyahatleri

-Şehirler arası otobüs yolculuğu

-Konser

-Tiyatro

-Sinema gibi toplu faaliyetler.



Bu listenin uzama ihtimali de var. Detaylar ilerleyen günlerde netleşecek.

PCR testleri ücretli mi olacak?

Peki PCR testleri ücretli mi olacak. Merak edilen soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.