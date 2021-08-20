BIST 1.442
DOLAR 8,55
EURO 9,99
ALTIN 491,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bağcılar'da polisi tehdit eden şahıs: Üniformanı çıkartacağım

Bağcılar'da polisi tehdit eden şahıs: Üniformanı çıkartacağım

BAĞCILAR'da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alınacakları esnada polise direnerek hakaretlerde bulundu. “Panda Ahmet” adlı çete liderinin kardeşi olduğu öğrenilen şahıs, 'Üniformanı çıkartacağım, müptezel' diyerek polise tehditte bulundu.

Abone ol

Bağcılar Merkez Mahallesi 738 Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü uygulama yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapmak ve GBT’lerini sorgulamak isteyen ekiplere şahıslar, mukavemet göstermeye başladı. Polisin sakin bir şekilde uyarmasına ve görevlerini yaptıklarını belirtmesine rağmen şahıslar, bu kez de sözlü olarak saldırıda bulundu.

"Üniformanı çıkartacağım, müptezel"
Bunun üzerine polis ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi ancak şahıslardan biri demir parmaklıklara tutunarak polise direndi. Devam eden tartışmada polis ekiplerine oldukça güçlük çıkartan şahıs, polisin tüm sakinliğine rağmen bu kez de küfür ve hakaretler savurdu.

Polis ekiplerine, “üniformanı çıkartacağım, müptezel” diyerek ağır şekilde saldıran şahıs, beraberindeki 2 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Polis memurunun kolunda morluklar tespit edildi
Şahısların polis ekiplerine saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırıya uğrayan polis memurlarından U.K., kolundaki darp izleri nedeniyle hastaneden sağlık raporu aldığı öğrenildi. Polis memurları kendilerine mukavemet ederek direnen, tehdit ve hakarette bulunan şahıslardan da ayrıca şikayetçi oldu.

Suç makinesi saldırgan çete liderinin kardeşi çıktı
Olayın ardından gözaltına alınan ve polise tehdit ve hakaretlerde bulunan şahsın, çeşitli suçlardan emniyette 27 adet kaydı bulunan Nevzat Ö. (42) olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, 4 sene önce tutuklanan 50’ye yakın suç kayıtlı “Panda” lakaplı oto hırsızlığı çetesi lider Ahmet Ö.’nün kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Serbest kaldılar
Emniyette ifadeleri alınan suç makinesi Nevzat Ö., Bedirhan P. (25) ve Talha Ö. (17) adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Nevzat Ö. adli kontrol şartıyla, Bedirhan P. savcılık talimatıyla, Talha Ö. ise mahkemece serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı
Orman Bölge Müdürü: Manavgat'taki yangında dumanın ısıttığı yer yanmaya başladı
Bolu'da büyük korku yaşıyorlar: Sırayla uyuyoruz, 7 yıldır...
Bolu'da büyük korku yaşıyorlar: Sırayla uyuyoruz, 7 yıldır...
Büşra Ayaydın kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Büşra Ayaydın kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Kabil'de uçaktan düşen insanlarla dalga geçtiler görüntüleri tişörte basıldı: Kabul Skydiving Club
Kabil'de uçaktan düşen insanlarla dalga geçtiler görüntüleri tişörte basıldı: Kabul Skydiving Club
İsrail’de flaş karar! 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
İsrail’de flaş karar! 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Sivas'ta film seyreder gibi izlediler! Korku dolu anlar yaşattı
Sivas'ta film seyreder gibi izlediler! Korku dolu anlar yaşattı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! 19 firma ile bugün imzaları atıyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! 19 firma ile bugün imzaları atıyoruz
AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi: 'Troll hesaplar' deşifre edilecek
AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi: 'Troll hesaplar' deşifre edilecek
Aşı karşıtı Sakaryalı antrenör koronavirüse yakalanmasıyla yoğun bakıma kaldırıldı
Aşı karşıtı Sakaryalı antrenör koronavirüse yakalanmasıyla yoğun bakıma kaldırıldı