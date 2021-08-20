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Kabil'de uçaktan düşen insanlarla dalga geçtiler görüntüleri tişörte basıldı: Kabul Skydiving Club

Afganistan'dan tahliye için havalanan ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlerin tüm dünyayı sarstığı görüntülerin insanlık dışı bir şekilde ti'ye alındığı tişört tasarımları tepki çekti.

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Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

C-17 uçağından düşen Afganların siluetlerinin çizildiği tişörtler 18 avroya/12 sterline internetten satışa çıkartıldı.

Üzerinde 'Kabil Skydiving Club, Est 2021' (Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü) ifadeleri yer alan tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Merkezi Singapur'da olduğu iddia edilen TShirt At Low Price adlı şirketin ABD'de de bir deposu var ve tüm dünyaya internetten satış yapıyorlar.

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