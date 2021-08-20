ABD'li diplomatların Kabil konusunda Blinken'i 1 ay önce uyardığı ortaya çıktı

ABD'nin Kabil'de görevli diplomatlarının, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i, Kabil'in düşeceğine dair 1 ay önce uyardıkları öğrenildi.

Abone ol

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra şok bir gerçek ortaya çıktı.

Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

1 ay önce uyarmışlar

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.