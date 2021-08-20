BIST 1.442
DOLAR 8,55
EURO 9,99
ALTIN 491,10
HABER /  DÜNYA

ABD'li diplomatların Kabil konusunda Blinken'i 1 ay önce uyardığı ortaya çıktı

ABD'li diplomatların Kabil konusunda Blinken'i 1 ay önce uyardığı ortaya çıktı

ABD'nin Kabil'de görevli diplomatlarının, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i, Kabil'in düşeceğine dair 1 ay önce uyardıkları öğrenildi.

Abone ol

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra şok bir gerçek ortaya çıktı.

Kabil Büyükelçiliği'nde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyardıkları ortaya çıktı.

Diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

1 ay önce uyarmışlar
13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.​​​​​​​

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el araç alacaklara kötü haber kriz derinleşebilir
İkinci el araç alacaklara kötü haber kriz derinleşebilir
Zonguldak'ta evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Ben kolay ölmem
Zonguldak'ta evden gelen koku ekipleri harekete geçirdi: Ben kolay ölmem
Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi 50 bin kişiye yükseltilecek
Türkiye'nin yapay zeka stratejisi belirlendi 50 bin kişiye yükseltilecek
PCR testi nedir nasıl yapılır ücretli mi PCR testi fiyatı kaç para?
PCR testi nedir nasıl yapılır ücretli mi PCR testi fiyatı kaç para?
Taliban'ın kan donduran infaz görüntüleri! 'Genel af' sözde kaldı dehşet başladı
Taliban'ın kan donduran infaz görüntüleri! 'Genel af' sözde kaldı dehşet başladı
Fenerbahçe ile yollarına ayıran Thiam, Konyaspor forması giyecek
Fenerbahçe ile yollarına ayıran Thiam, Konyaspor forması giyecek
Bilecik'te feci kazada can pazarı! TIR çarpınca araç hurdaya döndü
Bilecik'te feci kazada can pazarı! TIR çarpınca araç hurdaya döndü
Muayene bahanesiyle elledi ereksiyon yaşadı! Antalya'da doktora taciz suçlaması
Muayene bahanesiyle elledi ereksiyon yaşadı! Antalya'da doktora taciz suçlaması
İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Şüphe ekiplere harekete geçirdi
İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Şüphe ekiplere harekete geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: En az 3 hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: En az 3 hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız