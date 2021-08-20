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İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Şüphe ekiplere harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de boş arazide ceset bulundu! Şüphe ekiplere harekete geçirdi

İZMİR'de boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuyla ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

Cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı. Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük'ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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