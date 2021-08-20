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Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''

Nagehan Alçı'dan Doğu Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı programda Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı'na benzetti. Bunun üzerine Nagehan Alçı, ''Acaba siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?'' diyerek tepki gösterdi.

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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" açıklamasında bulunmuş ve tartışma yaratmıştı.

"Afganistan, Kurtuluş Savaşı'na benzer mücadele verdi 
Habertürk'te "Nedir Ne Değildir" programına katılan Doğu Perinçek, bu açıklamalarını yineleyerek Afganistan'ın tıpkı Kurtuluş Savaşı'na benzer bir mücadele verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nagehan Alçı aynı Afgan halkının Taliban'dan kaçabilmek için havaalanlarına akın ettiğini söyleyerek "Taliban belli bir hayat tarzını kabul etmeyenleri yok eden, sokak ortasında infaz eden bir görüntü ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı. Perinçek ise "Öyle bir şey görmüyoruz ki." yanıtını verdi.

"Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyosunuz'' 
Perinçek'in Taliban yorumlarına bir süre sonra dayanamayarak araya giren Nagehan Alçı, "Lafınızı kesiyorum ama şunu sormak istiyorum. Açıkçası sizi dinlerken şeytan bana şu soruyu da sordurtuyor. Acaba insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullanarak Taliban'ın yaptıklarının Kurtuluş Savaşı'nın ve modernleşmenin tam tersi olduğunu belirtti.

''Bağımsız ülke değilseniz, ne kadın, ne kadın erkek eşitliği olur'' 
Bunun üzerine Perinçek, "Siz bağımsız ülke değilseniz, ne kadını kurtarırsınız, ne kadın erkek eşitliği olur. ABD yanından bakarsanız, Amerikan'ın Afgan kadınlarına tecavüz etmesi problem olmuyor ama Taliban yönetiminde Afganların bir kurtuluş sağlaması birebir kadın meselesini getiriyor" dedi.

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