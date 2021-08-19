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8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı istismar etti! Kanadalıya verilen ceza az

8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı istismar etti! Kanadalıya verilen ceza az

Kanadalı 60 yaşında bir kişinin, 8 yaşındayken Afrikalı ailesinden 'köle olarak satın aldığı' kız çocuğunu yıllardır istismar ettiği ortaya çıktı. Olay ülkede geniş yankı uyandırırken şahsa 18 yıl hapis cezası verildi.

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CTV’deki habere göre, Montreal kentinde polis, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

18 yıl ceza aldı
Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Süresiz olarak yasak
Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulundu
Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi. Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.

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