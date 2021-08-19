Okullar ne zaman açılıyor belli oldu! 6 Eylül'de aşısız öğretmenlere PCR şart olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 6 Eylül itibarıyla başlatılacağını ve öğrencilerle irtibatlı herkesten düzenli olarak PCR testi isteneceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağını dile getirdi. Karara ilişkin ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

-Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.

-1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

-Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

"Tüm öğretmenlerimize seminer verilecek"

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

Maske şart

-Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.

- Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacaktır.

-Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır.

-Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacaktır

Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.

Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı yüzde 69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 15 fazla.