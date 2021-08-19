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Adıyaman'da öğretim üyesi direksiyonda kalp krizi geçirince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da öğretim üyesi direksiyonda kalp krizi geçirince...

ADIYAMAN’da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor. Refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobilin hava yastıkları ise açılmaması dikkat çekti.

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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'nda Adıyaman Adliyesi karşısında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerinden geçen polis ekipleri sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karabulut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.



Hava yastıkları açılmadı
Olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından otomobil yoldan kaldırıldı. Ağaca çarparak durabilen ve motor kısmından büyük hasar alan otomobilin hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti.

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