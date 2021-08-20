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Meteoloroloji'den sel bölgesi Sinop'a sağanak yağış uyarısı

Meteoloroloji'den sel bölgesi Sinop'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelere göre Sinop'un özellikle de sel bölgesi olan Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde bu gece gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanılan sel felaketi; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da büyük hasar ve can kayıplarına neden olmuştu. Yaraların sarılmaya çalışıldığı sel bölgesine, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Sinop'ta bu gece gök gürültülü sağanak yağışım etkili olacağı belirtildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

Bozkurt'ta sağanak yağış etkisini gösterdi
Öte yandan akşam saatlerinde sel felaketinin yaşandığı başka bir bölge olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

İlçede bölgeye kurulan seyyar askeri köprü de şiddetli yağış sonrasında oluşabilecek sel ihtimaline karşı kaldırıldı.

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