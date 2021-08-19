UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi deviren Fenerbahçe tur için avantajı kaptı
Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 yendi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 1-0 kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'nin golünü 65. dakikada harika bir şutla Mesut Özil'in yerine oyuna giren genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak.
Maçtan önemli dakikalar
19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.
22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.
65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: 1 - 0 :HJK Helsinki
Stat: Ülker
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 68 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Zajc, Mesut Özil (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya)
HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Dk. 87 Peltola), Hostikka (Dk. 81 Kouassivi-Benissan), Sparv (Dk. 81 Vaananen), Jair, Riku Riski, Roope Riski (Dk. 64 Browne), Valencic (Dk. 87 Olusanya)
Gol: Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 41 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 47 Murillo (HJK Helsinki)