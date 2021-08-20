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Aşılama oranı en düşük ilimiz Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki

Aşılama oranı en düşük ilimiz Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki

TÜRKİYE'nin en düşük Kovid-19 aşısı yapılan ili konumundaki Şanlıurfa'da, aşılama oranını artırma çalışmaları kapsamında Birecik Kaymakamlığı çekilişle biner liralık hediye çeki kampanyası başlattı.

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Birecik Kaymakamı Kadir Duman, yazılı açıklamasında, kaymakamlık öncülüğünde ilçedeki hayırseverlerin de destekleriyle aşıya katılımı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda 15 günde bir aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle hediyeler dağıtılacağını, ilk hediyenin de çekilişle belirlenecek 18 kişiye bin liralık hediye çeki olacağını duyuran Duman, "Dün ilçemizdeki son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizin de katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi." ifadelerini kullanıldı.

En aşı yapılan illerden biri  
Bu arada Birecik ilçesinin kentteki aşılanma oranı en yüksek olan ikinci ilçe olduğu belirtildi. Şanlıurfa ise Türkiye'nin aşı haritasında 945.161 doz ile en az aşı yapılan illerinden birisi konumunda.

En çok artışın olduğu il
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. 

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