Aşının etkinliği ne zaman azalıyor? 750 bin kişi incelendi işte sonuçlar...

Örneklerin yarısı Delta varyantının İngiltere'de baskın tür haline gelmesinden önce, diğer yarısı ise baskın tür olduktan sonra alındı. Çalışmaya göre, Biontech aşısının etkinliği ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 85'e düştü. Bu oran AstraZeneca aşısında yüzde 65 olarak belirlend