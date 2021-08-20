Aşının etkinliği ne zaman azalıyor? 750 bin kişi incelendi işte sonuçlar...
Birçok ülkede baskın tür haline gelen Delta varyantına karşı aşıların etkinliği merak konusu oldu. Yapılan yeni bir araştırma, aşıların Delta varyantına karşı etkinliğinin zamanla azaldığını ortaya koydu. İşte çarpıcı sonuçlar...
İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırma yapıldı.
750 binden fazla katılımcı incelendi
Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, rastgele seçilmiş 750 binden fazla katılımcıdan alınan 3 milyon PCR testi analiz edildi.
Örneklerin yarısı Delta varyantının İngiltere'de baskın tür haline gelmesinden önce, diğer yarısı ise baskın tür olduktan sonra alındı. Çalışmaya göre, Biontech aşısının etkinliği ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 85'e düştü. Bu oran AstraZeneca aşısında yüzde 65 olarak belirlend
BionTech üç ay sonra yüzde 75 etkili
İkinci dozdan üç ay sonra ise Pfizer/BioNTech aşısı varyanta karşı yüzde 75 etkili oldu. AstraZeneca ise yüzde 61 oranında etkinliği sağladı.